Calciomercato, Zidane bussa in casa United | Juventus e Milan beffate!

L’idea di mercato di Zinedine Zidane può beffare Juventus e Milan. Il tecnico del Real Madrid ha in mente un piano per l’attaccante

Prelevato nella scorsa estate alla cifra folle di ben 60 milioni di euro, Luka Jovic non ha mai mostrato il suo vero potenziale con la maglia del Real Madrid. Quello che doveva essere l’erede di Karim Benzema, attaccante che ha segnato gol a valanga, si è mostrato per lo più impacciato e impreparato ad una sfida così grande. Zinedine Zidane è stufo di attenderlo ancora e, secondo quanto riferito dal portale spagnolo Don Diario, avrebbe già scelto per lui una destinazione. Il tecnico francese avrebbe infatti chiarito a Florentino Perez che il sostituto del numero 9 sarà Borja Mayoral, mentre il serbo potrebbe servire nell’ottica di uno scambio con il Manhcester United.

Scambio Jovic-Pogba, beffa per Milan e Juventus

Gli inglesi sarebbero sulle tracce dell’ex Eintracht da tempo, mentre un pallino di Zidane è Paul Pogba, che milita proprio tra le fila dello United. Pertanto il tecnico dei blancos avrebbe chiesto di negoziare un prestito o un trasferimento con scambio Jovic-Pogba con i ‘Red Devils’. Se l’offerta dovesse trovare riscontri positivi dall’Inghilterra, si metterebbe male per Juventus e Milan. I bianconeri, infatti, seguono ormai da diversi anni il centrocampista campione di Russia 2018. La dirigenza milanista vorrebbe invece regalare a mister Pioli un nuovo attaccante di spessore da affiancare a Ibrahimovic e sogna il colpo serbo dal Real.

E così, in un solo colpo il ‘piano’ di Zidane potrebbe far saltare due possibili grandi affari per la Serie A. Jovic e Pogba, in definitiva, potrebbero non arrivare in Italia ma essere oggetto di scambio tra Manchester United e Real Madrid.

