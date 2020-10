Calciomercato Inter, la Nike ‘porta’ il top player | Affare shock

Non è la prima volta che gli sponsor s’intromettano nel calciomercato. Non sempre è un bene, certo, ma ciò che starebbe pensando di fare la Nike potrebbe agevolare -per usare un eufemismo- l’Inter e il proprio mercato.

Il Paris Saint-Germain sembra ormai rassegnato a perdere Kylian Mbappé. L’asso francese è conteso da diversi top club europei e non è escluso che a breve possa lasciare Parigi. La destinazione preferita dell’ex Monaco è, come noto, il Real Madrid. Tuttavia, Mbappé utilizza lo sponsor ‘Nike‘, il che potrebbe modificare le cose.

Inter, la Nike vuole piazzare Mbappé in un club ‘amico’

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Don Balon‘, la Nike non vorrebbe che Kylian Mbappé si trasferisse al Real Madrid. Il francese ha come sponsor l’azienda nord-americana, mentre le Merengues utilizzano Adidas. Un contrasto inaccettabile, ecco perché il colosso di abbigliamento sportivo vorrebbe che Mbappé approdasse in un club che veste Nike.

Una delle squadre indicate è l’Inter. Mbappé entrerebbe a far parte della rosa nerazzurra e Suning, con la regia del colosso di abbigliamento sportivo alle spalle, piazzerebbe il colpo decisivo. Un altro club interessato è il Liverpool: Klopp accoglierebbe con piacere un calciatore forte come Mbappé e lo inserirebbe in un sistema già collaudato, che vede sulle fasce due velocisti come Mané e Salah, con Firmino prima punta. Il Real Madrid osserva sospettoso questo gioco di potere e potrebbe restarne fuori.

