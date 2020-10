Calciomercato Inter, fatta per l’addio | Accordo raggiunto!

L’Inter ha definito tutti i dettagli relativi alla partenza di un esubero: il giocatore non rientrava nei piani di Antonio Conte e partirà in prestito

Questi ultimi giorni di mercato sono frenetici per tutte le società, in cerca di affari last minute e intenti a cedere i giocatori in esubero. Fra questi club, l’Inter sembra essere una delle più attive. I nerazzurri, oltre ad essere impegnati nel completare la rosa a disposizione di Antonio Conte, stanno provando a vendere i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico. In questo senso, Piero Ausilio ha rivelato di aver chiuso un’operazione in uscita: tutti i dettagli.

Calciomercato Inter, accordo totale: Dalbert passa al Rennes!

Come rivelato da ‘Sky Sport’, l’Inter ed il Rennes hanno raggiunto un accoro totale per il prestito di Dalbert, con il diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. L’esterno francese, dopo l’esperienza in prestito alla Fiorentina, tornerà in Ligue 1. Dalbert volerà in Francia già nella giornata di oggi e domani si sottoporrà alle visite mediche: come rivelato da Ausilio, l’operazione è conclusa. I nerazzurri, ora, potranno concentrarsi nel mettere le mani su un nuovo innesto sulla fascia sinistra.

