Calciomercato Milan, in prestito dal Real | Fissati i tempi

L’asse tra il Milan e il Real Madrid resta sempre molto caldo dopo le ultime operazioni di mercato. Possibile nuovo prestito del big

Il Milan continua a guardare in casa Real. Dopo l’affare di Brahim Diaz e quello dello scorso anno con il colpo Theo Hernandez, dalle “merengues” potrebbe arrivare un nuovo rinforzo di assoluto valore.

Calciomercato Milan, Nacho sempre nel mirino

Come svelato in esclusiva dal portale spagnolo “Defensa Central” Nacho deciderà il suo futuro entro i prossimi quattro giorni. Il suo futuro potrebbe essere anche in Italia con Milan e Roma pronte ad averlo in rosa per rinforzare le rispettive difese. Infine, l’operazione potrebbe essere in prestito e con contributo al pagamento dell’ingaggio.

La società rossonera proverà nelle ultime ore altri innesti di livello internazionale per allestire una rosa alquanto competitiva. Il Milan vuole continuare ad essere protagonista anche in campo europeo con giocatori di esperienza.

Nacho potrebbe arrivare così negli ultimi giorni di calciomercato con il difensore spagnolo pronto ad essere un’alternativa importante.

