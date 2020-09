Calciomercato Juventus, addio Pirlo | È fatta per 60 milioni!

La Juventus potrebbe presto dire addio a un obiettivo di mercato. Il calciatore si sarebbe infatti accordato con un club di Premier League.

La lista degli obiettivi della Juventus è molto lunga. Lo scambio con il Barcellona che ha portato Arthur in bianconero e Pjanic in Liga poteva aprire a nuovi scenari di mercato. Oltre a Luis Suarez, infatti, la Juve era molto interessata a Ousmane Dembélé. L’ex Borussia Dortmund era arrivato al Barça per circa 140 milioni di euro, ma ora sembra molto vicino al trasferimento in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Nainggolan | Ormai ci siamo!

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la sottoseg. Zampa | “Il campionato va sospeso”

Juventus, Dembélé al Manchester United

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il Barcellona è molto vicino alla cessione di Ousmane Dembélé al Manchester United. Josep Bartomeu ha infatti accettato un’offerta da 60 milioni di euro dai Red Devils, riducendo così le perdite del club. Il Barça ha dato priorità al bilancio e Solskjaer potrà trattare direttamente con il giocatore. Dembélé era una degli obiettivi della Juventus, la quale non è riuscita ancora a liberarsi di Douglas Costa e Bernardeschi per far spazio al campione e metterlo a disposizione di Andrea Pirlo.

Per concludere definitivamente l’operazione mancherebbero solo alcuni dettagli. Dembélé, dunque, dal Manchester United è considerato un ottimo piano B a Jadon Sancho, per il quale non è stato trovato un accordo con il Borussia Dortmund.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus | Dal rifiuto al super scambio: le ultime su Douglas Costa

Calciomercato Milan, assalto totale a Chiesa | Quattro giocatori nell’affare