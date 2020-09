Calciomercato, duello Juventus-Milan | Pupillo di Conte nel mirino

In Serie A potrebbe ritornare un ex calciatore dell’Inter. Juventus e Milan sono alla ricerca di un esterno capace di giocare su entrambe le fasce, dunque potrebbe presentarsi presto un’occasione di mercato.

Le difficoltà di Juventus e Milan sulle fasce stanno inducendo i dirigenti di entrambi i club a sondare attentamente il mercato. Non è esclusa, dunque, la possibilità che si proceda anche per un colpo last-minute, data la chiusura del mercato fissata per il 5 ottobre. Un colpo che potrebbe essere rappresentato da un ex Inter, in uscita dalla propria squadra di appartenenza.

Juventus e Milan, tentativo per Moses

Il giocatore in questione è Victor Moses, messo fuori squadra da Lampard: “Non fa parte della prima squadra del Chelsea. Vedremo come si evolverà la situazione in quest’ultima settimana”. Insomma, il Chelsea ha sostanzialmente messo alla porta Moses, che potrebbe ritornare in Serie A dopo il prestito all’Inter.

La Juventus è alla ricerca di un terzino sinistro: Pirlo vuole liberarsi di De Sciglio e Moses rappresenta una soluzione low-cost visto che può giocare sia a destra, sia appunto a sinistra, dove l’alternativa è ancora il solo Frabotta. Il nigeriano potrebbe anche tornare a Milano, sponda rossonera, per essere utilizzato come esterno offensivo nello scacchiere di Stefano Pioli.

