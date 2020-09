La Juventus e l’Inter hanno la possibilità di prelevare un calciatore dal Barcellona. Un vero e proprio duello negli ultimi giorni di mercato.

Junior Firpo, terzino del Barcellona, ha deciso di restare in Catalogna e di rifiutare qualsiasi altra offerta, soprattutto quelle provenienti dalla Serie A. Il terzino sinistro ha deciso di giocarsi le sua chance con la maglia del Barça. Una decisione che potrebbe far nascere nuovi scenari di mercato, che riguardano Juan Miranda, anche lui terzino sinistro classe 2000, nel mirino di Juventus e Inter.

Juventus e Inter, sfida per Juan Miranda

Gerard Romero, giornalista di RAC1, su Twitter ha rilasciato alcuni aggiornamenti su Juan Miranda. Il suo futuro, infatti, dipenderà da Junior Firpo: se l’ex Betis dovesse lasciare il Barça, Miranda preferirebbe restare e giocarsi le sue carte; al contrario, in caso di permanenza di Firpo, il giovane terzino chiederebbe la cessione.

Juan Miranda valora quedarse en ficha del filial, si sale Junior, y estar en dinámica de primer equipo. Si Junior se queda, prefiere buscar salida antes de quedarse en el Barça B. — Gerard Romero (@gerardromero) September 29, 2020

Una soluzione che potrebbe far contenta una tra Juventus e Inter. Entrambe erano su Junior Firpo ed entrambe potranno fiondarsi su Miranda. Un derby d’Italia per un baby prodigio della cantera blaugrana. Nell’ultima stagione in prestito allo Schalke 04, lo spagnolo ha disputato 12 partite tra Bundesliga e DFB Pokal. Una buona notizia in prospettiva per l’Inter, mentre Conte è in apprensione per il possibile infortunio di Vidal, uscito zoppicante dal match col Benevento.

