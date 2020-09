A pochi giorni dal ‘gong’ del calciomercato, la Juventus vuole tentare l’affondo per il top player. Idea di scambio con il Barcellona.

Non si placa la ricerca di un colpo last-minute in casa Juve: a pochi giorni dalla fine del calciomercato, la dirigenza bianconera spera di concludere importanti uscite di mercato per finanziare in questo modi gli ultimi innesti richiesti da Andrea Pirlo.

Tra gli obiettivi del tecnico bresciano, un esterno mancino in grado di supportare le due fasi, ed un altro giocatore offensivo, in grado di alternarsi con il neo acquisto Morata.

Calciomercato Juventus, Griezmann in uscita dal Barcellona. I bianconeri ci provano

La ‘bomba’ di questo finale di mercato è pronta ad esplodere. Protagonista della clamorosa trattativa ancora una volta il Barcellona di Ronald Koeman, già alle prese con le ‘telenovele’ Messi e Suarez in questa calda estate di mercato.

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato Ok Diario, portale catalano, secondo cui il Barcellona appare intenzionato a liberarsi di Antoine Griezmann per arrivare al vero obiettivo dei blaugrana, Memphis Depay.

Il tecnico Koeman ha già espresso la volontà di portare al Camp Nou il pupillo Depay, stella della sua ex nazionale olandese. Per farlo, l’allenatore dei catalani non si opporrebbe alla partenza de ‘le petit diable’, vista la mancata disponibilità di Dembele a lasciare i blaugrana.

Il Barça vuole tentare di intavolare uno scambio con il Lione, ma in caso di rifiuto di Griezmann, la Juventus è pronta al clamoroso inserimento, imbastendo uno scambio con Douglas Costa. Il brasiliano non viene considerato un titolare da Pirlo, ed il talento verdeoro gradirebbe la destinazione blaugrana. Seguiranno aggiornamenti.

