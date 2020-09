Calciomercato Inter, Solskjaer chiama Conte | Scambio improvviso: c’è l’ok!

Possibile scambio di calciomercato sull’asse Milano-Manchester: l’Inter spera nel colpo.

Antonio Conte è ancora alla ricerca di un difensore centrale che possa andare a riempire lo spazio lasciato vuoto da Diego Godin e dalla possibile partenza di Andrea Ranocchia negli ultimi giorni di mercato. Nonostante l’arrivo di Kolarov, serve ancora un centrale titolare, anche nell’evenienza che Skriniar possa, alla fine, separarsi dai nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, rottura con il tecnico |’Occasione’ in prestito

Calciomercato Inter, Eriksen può tornare in Premier League

L’idea dell’ultima settimana di calciomercato potrebbe arrivare dalla Premier League e porta il nome di Smalling, in attesa di poter tornare alla Roma. Il difensore è attualmente in forza al Manchester United, in attesa di una buona offerta e potrebbe intavolare una trattativa proprio con l’Inter per portare in casa Red Devils Eriksen. L’ex Tottenham, arrivato a gennaio a Milano, non ha saputo fare breccia nel cuore di Antonio Conte, che se ne priverebbe volentieri dopo l’arrivo di Arturo Vidal dal Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Nainggolan | Ormai ci siamo!

Il Manchester mette sul piatto anche 20 milioni di euro per il cartellino di Eriksen, più la contropartita tecnica Smalling, giocatore che Conte gradisce per il suo reparto difensivo. Un affare che può concludersi a breve per soddisfare le esigenze di entrambe le squadre, con il trequartista danese che ritroverebbe così il campionato nel quale ha saputo esprimersi al meglio e nel quale ha giocato dal 2013 fino alla fine dello scorso anno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affondo della Roma | ‘Scippo’ a Conte