Calciomercato Inter, addio Nainggolan | Ormai ci siamo!

Radja Nainggolan saluterà nelle prossime ore l’Inter. Questa volta a titolo definitivo: non ci sarà contro il Benevento, affare quasi concluso!

In campo negli ultimi minuti contro la Fiorentina, Radja Nainggolan lascerà l’Inter. Questa volta la sua cessione non sarà in prestito, bensì a titolo definitivo per terminare alla grande la sua carriera.

Calciomercato Inter, Nainggolan ad un passo dal ritorno

Radja Nainggolan sarebbe ad un passo dal suo ritorno al Cagliari. Non ci sarà nella sfida di questa sera, contro il Benevento a causa di faringite. Come svelato da Sky Sport ci sarà una sua cessione a titolo definitivo sulla base di 12 milioni di euro più due contropartite: Ladinetti e uno tra Biancu, Marigosu e Gagliano. L’affare, quindi, arriverebbe così intorno ai 16-18 milioni per evitare minusvalenza.

Il suo futuro sarà ancora in terra sarda con un feeling fuori dal comune. Proprio con la maglia del Cagliari è diventato un giocatore di fama internazionale.

