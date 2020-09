Calciomercato Milan, obiettivo in difesa | Ancelotti in pole

Il Milan non chiuderà il colpo di calciomercato dal Barcellona: il difensore preferisce la Premier League.

In attesa di lasciare il Barcellona, Todibo è stato accostato ripetutamente ai club italiani nel corso di quest’estate, in particolar modo a Milan e Napoli: nessuna delle due è riuscita però a spuntarla, perché il classe ’99, reduce dal prestito allo Schalke 04 di sei mesi, alla fine andrà altrove, non in Italia.

Calciomercato Milan, Todibo andrà all’Everton

Stando a quanto riportato da Le10Sport, Todibo sarebbe pronto ad accasarsi all’Everton, con Carlo Ancelotti che vuole portare quanto prima il difensore in Premier League per chiudere un calciomercato faraonico, che per ora gli ha permesso di essere in testa alla classifica del campionato inglese insieme con Liverpool e Leicester City.

Sembrava vicino un trasferimento anche al Rennes, che però alla fine ha visto saltare la trattativa: Todibo, infatti, non vorrebbe tornare in Ligue 1, dove ha già giocato con la maglia del Tolosa, squadra che gli ha permesso di debuttare tra i professionisti nel 2018 dopo la trafila nelle giovanili dal 2016 in avanti. La sua avventura col Barcellona, insomma, sembra essere arrivata al capolinea, soprattutto dopo una prima stagione, quella 2019/2020, per niente soddisfacente. Attualmente il suo contratto prevede una clausola rescissoria di 150 milioni, cifra che però il Barcellona difficilmente potrà pretendere.

