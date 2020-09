Calciomercato Milan, rinforzo dalla big di Premier | Chiesto Leao

Manca poco alla fine della sessione di mercato e il Milan è alla ricerca degli ultimi colpi per completare alla squadra. Maldini ha messo nel mirino un calciatore del Manchester United, che ha però chiesto Rafael Leao in cambio

Paolo Maldini sta costruendo il Milan con un mix di calciatori di esperienza e giovani di qualità. In particolare, il dt rossonero è in cerca di rinforzi sulle fasce e si sarebbe messo in contatto con il Manchester United per Diogo Dalot, arrivato due anni fa dal Porto per circa 22 milioni di euro. I Red Devils sarebbero disposti a cedere il giocatore, ma solo tramite uno scambio.

Milan, offerta per Dalot: chiesto Rafael Leao

Il Milan avrebbe offerto al Manchester United un prestito con diritto di riscatto per Diogo Dalot. Il terzino destro classe ’99 è finito nel mirino dei rossoneri, che però devono fare i conti con la volontà dei Red Devils, che lo valutano sui 15 milioni di euro. Solskjaer, infatti, si priverebbe del portoghese solo a titolo definitivo e tramite uno scambio. Il giocatore che ha chiesto il Manchester United, infatti, è Rafael Leao.

Rappresentato da Jorge Mendes, Rafael Leao è tornato in campo contro il Crotone dopo la positività al Covid-19. Per il Milan è incedibile e difficilmente verrà inserito nella trattativa, che potrebbe essere mandata avanti senza l’inserimento dell’ex Lille.

