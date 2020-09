La Juventus lavora costantemente anche alle cessioni in vista alla prossima stagione. Tre cessioni eccellenti: ormai ci siamo!

Saranno ultimi giorni davvero bollenti in casa Juventus tra acquisti e cessioni. Il club bianconero sta lavorando soprattutto a tre addii eccellenti in vista della prossima stagione. Una strategia per snellire la rosa a disposizione del neo-tecnico Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, da Rugani a Douglas: quante cessioni!

In primis, ci sarebbe Daniele Rugani pronto a dire addio dopo un minutaggio limitato. Valutato circa 15 milioni, il centrale bianconero sarebbe finito nel mirino del Valencia oltre a diversi club inglesi, West Ham su tutti. Inoltre, anche Mattia De Sciglio sarebbe in partenza dopo che lo stesso Pirlo gli ha preferito sulla corsia mancina il giovane Frabotta: per lui possibile destinazione all’estero.

Anche il talentuoso esterno offensivo brasiliano, Douglas Costa, sarebbe ormai da tempo nel mirino della Premier: la Juventus potrebbe accettare anche un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Infine, addio ormai certo per Khedira che è sempre in trattativa con la società per la risoluzione con buonuscita.

Una situazione davvero complicata con tre o quattro cessioni eccellenti in vista della prossima stagione in casa bianconera.

