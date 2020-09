Non si placano i rumours attorno a Paulo Dybala. Dall’Inghilterra, pronta l’offerta shock per il fantasista argentino. La Juventus ci pensa.

Ritenuto più volte incedibile da Andrea Pirlo, il futuro di Paulo Dybala potrebbe subire un clamoroso colpo di scena. Non ancora sceso in campo in questa stagione, l’argentino è alle prese con il recupero dall’infortunio muscolare rimediato sul finire dello scorso campionato.

La dirigenza bianconera è al lavoro per concludere diverse uscite ritenute primarie, tra cui quelle di Rugani, Douglas Costa e la risoluzione di Khedira.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘prenotato’ per il 2021 | Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, dopo gli infortuni di Agüero e Gabriel Jesus, Guardiola pronto all’affondo per Dybala

In trattativa ormai da mesi per prolungare il suo contratto, tra Paulo Dybala e la Juventus è pronto ad inserirsi in maniera clamorosa Pep Guardiola ed il suo Manchester City.

Dopo il tonfo interno in Premier League contro il Leicester, il tecnico dei Citizens si è detto preoccupato per la situazione infortuni che ha colpito il reparto offensivo del City. All’indisponibilità di Agüero, out per almeno due mesi a causa dell’infortunio al ginocchio rimediato lo scorso giugno, si è aggiunto anche l’infortunio di Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliani, reduce da uno stop di un mese per il problema al tendine del ginocchio, ha subito una nuova ricaduta che potrebbe condizionare il suo utilizzo nelle prossime settimane.

Per supplire a queste pesanti assenze, il Manchester City è pronto a tentare il ‘colpo’ Dybala dalla Juventus. Secondo i media inglesi, il club di Guardiola avrebbe presentato una prima offerta da 50 milioni di euro cash più il cartellino di Mendy per il talento argentino. La Juventus ha rifiutato categoricamente la proposta dei Citizens, aprendo però ad una cessione del numero 10 bianconero qualora la parte cash salisse a 70-80 milioni. Seguiranno aggiornamenti, ma l’asse Manchester-Torino è pronto a riservare novità clamorose.