Calciomercato Juventus, ‘beffa’ a Real e Barcellona | Ronaldo decisivo

Non solo presente, ma anche futuro. La Juventus è sempre stata all’avanguardia cercando così di bruciare le tappe andando a prelevare giovani interessanti in giro per il mondo. E così sarebbe spuntato un nuovo profilo davvero importante proveniente dall’Argentina.

Calciomercato Juventus, nel mirino Alex Luna

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” nel mirino della Juventus ci sarebbe un giovane talento argentino, Alex Luna, che gioca in Segunda Division con l’Atletico Rafaela. Attualmente ha soltanto 16 anni e il suo idolo è Neymar: gli somiglia per stile di gioco grazie ad una poderosa velocità abbinate a continue finte. Tanti club europei sarebbero già sulle sue tracce, come Everton, Lille, Lipsia, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Monaco, Milan, e anche Barcellona e Real Madrid.

Il club bianconero sarebbe così in vantaggio grazie anche al lavoro dietro le quinte di Cristiano Ronaldo, che avrebbe agevolato la possibile chiusura dell’operazione.

I prossimi mesi potrebbero essere decisivi per chiudere l’operazione definitivamente.

