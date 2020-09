Calciomercato Inter, affondo della Roma | ‘Scippo’ a Conte

La Roma e l’Inter si stanno dando battaglia per acquistare lo stesso calciatore. I giallorossi, però, nelle prossime ore potrebbero tentare l’affondo decisivo.

La Roma è alla costante ricerca di un difensore centrale. La stessa cosa vale per l’Inter, soprattutto in caso di addio di Milan Skriniar. Antonio Conte vorrebbe provarci per Chris Smalling, qualora lo slovacco dovesse lasciare. Smalling piace molto a Paulo Fonseca, che vorrebbe prelevarlo a titolo definitivo dal Manchester United, dopo il prestito della scorsa stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘beffa’ a Real e Barcellona | Ronaldo decisivo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘prenotato’ per il 2021 | Tutti i dettagli

Inter, la Roma insiste per Smalling

Nelle prossime ore, la Roma potrebbe avanzare un’offerta al Manchester United per assicurarsi Chris Smalling. Il difensore inglese piace molto a Paulo Fonseca, come si evince dalle parole del tecnico giallorosso. L’offerta potrebbe essere di circa 16 milioni di euro, una cifra che dovrebbe convincere i Red Devils a privarsi di Smalling.

L’inglese è la prima scelta di Antonio Conte in caso di addio di Skriniar. Ma la mossa dei giallorossi potrebbe mettere out definitivamente l’Inter, che dovrebbe poi virare su altri obiettivi. Smalling la scorsa stagione ha giocato in prestito alla Roma ed è sceso in campo 37 volte tra Serie A e coppe, dimostrandosi un centrale di sicura affidabilità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Gasperini pensa al ritorno | Proposto lo scambio!

Calciomercato Inter, triangolo di mercato | Via un big e arriva Marcelo!