Rugani in uscita dalla Juventus e richiesto in Premier League dal West Ham. I bianconeri puntano l’inserimento di Issa Diop nell’operazione

La Juventus è pronta a regalare dei nuovi tasselli ad Andrea Pirlo in questo rush finale del calciomercato per completare a dovere la rosa a disposizione del tecnico bianconero. La dirigenza della Continassa è pronta all’assalto per Federico Chiesa e in attacco come vice Morata la ‘Vecchia Signora’ insisterà con l’Everton per il ritorno di Moise Kean.

Juventus, Rugani al West Ham: offensiva per Issa Diop

Contestualmente la Juve lavora anche alle uscite: oltre a Khedira, per il quale si cerca l’accordo definitivo sulla risoluzione del contratto, anche Douglas Costa, De Sciglio e Rugani restano nella lista dei cedibili. Il difensore può rientrare nell’affare Chiesa con la Fiorentina, soprattutto se i viola dovessero provarsi di uno tra Pezzella (più probabile) e Milenkovic. Il centrale italiano ha offerte pure all’estero e soprattutto dalla Premier League. Tra queste c’è il West Ham, con la Juve che chiede 25 milioni di euro per l’ex Empoli. I bianconeri potrebbero proporre agli ‘Hammers’ anche uno scambio con Issa Diop, profilo giovane ma già con un’esperienza importante nel campionato inglese.

I londinesi però valutano circa 40 milioni di euro il cartellino del francese classe ’97, chiedendo oltre a Rugani anche una somma di 13-15 milioni per la cessione del giocatore. Condizione che difficilmente permetteranno alla Juventus di portare in porto l’affare.

