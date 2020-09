Juventus, sentenza Pirlo | “È come Montella”

Prima la vittoria all’esordio contro la Sampdoria, poi il pari all’Olimpico di Roma: subito è arrivato il confronto di Pirlo con Montella

Un pareggio e una vittoria per Andrea Pirlo. Anche in dieci contro undici la Juventus è riuscita a trovare il punto decisivo grazie al solito campione portoghese Cristiano Ronaldo. Un risultato importante contro una squadra molto forte come la Roma, che avrebbe meritato anche la vittoria per le numerose palle gol create e mal concretizzate.

Juventus, Pirlo ricorda Montella per il modo di giocare

Così il giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini, è intervenuto a Radio Sportiva parlando della prestazione della Juventus contro la Roma: “McKennie non è un campione o titolare fisso”. Poi ha posto l’attenzione sull’allenatore bianconero: “Pirlo mi ricorda un po’ Montella, che gioca senza centravanti”.

Una filosofia di calcio liquido, che varia tra la fase di possesso e quella di non possesso per non dare punti di riferimenti statici agli avversari. Proprio così Pirlo ha pianificato la Juventus cercando così di essere molto attento nelle coperture preventive in caso di transizione negativa.

Proprio quest’aspetto sarà molto importante in ottica risultato: lo stesso neo-tecnico bianconero dovrà trovare le contromisure giuste in fase di non possesso visto che la squadra sembra un po’ troppo sbilanciata in avanti.

