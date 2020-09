Calciomercato Milan, Lampard lo blinda | “Devo proteggerlo”

Calciomercato Milan, Lampard blinda Kepa: “Devo proteggerlo”. Lo spagnolo resta un’ipotesi per il dopo-Donnarumma

Protagonista di un avvio di stagione da dimenticare, Kepa sembra aver perso le redini della propria (giovanissima) carriera ed il posto da titolare nel Chelsea di Frank Lampard. L’ex portiere dell’Athletic Bilbao, infatti, si è contraddistinto per due erroracci contro Brighton e Liverpool ed anche il suo futuro in blues sembra essere a rischio. Il Milan sembrava essere uno dei possibili interessati, soprattutto in caso di addio di Gigio Donnarumma. Le parole di Lampard sull’avvenire di Kepa, però, sono apparse abbastanza chiare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio De Sciglio | Scambio con l’ex Inter!

Milan-Kepa, senti Lampard: “Devo proteggerlo, sta attraversando un momento difficile”

“Ad oggi, Kepa sta attraversando un momento molto difficile, il mio compito è quello di proteggerlo”: parole di Frank Lampard, che alla vigilia del match di coppa contro il Tottenham ha commentato così lo stato di forma del proprio portiere. “Non dobbiamo correre a conclusione affrettate – ha aggiunto il tecnico dei Blues sul futuro di Kepa – E’ ancora giovanissimo e sta ricevendo molte critiche, delle quali ingiuste. Devo far sì che torni tranquillo. Sa che ha commesso qualche errore di troppo, ma non arriverò a dire che Kepa non abbia più futuro al Chelsea”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo di coda a centrocampo | Può chiudersi a breve



Intanto, il Milan resta alla finestra: il profilo di Kepa potrebbe essere quello giusto per rimpiazzare un eventuale addio di Donnarumma, a patto che spunti un’occasione da saldo da parte dei londinesi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, il piano per il bomber | Sgarbo alla Juventus!



LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Nainggolan | Indizio social sul futuro