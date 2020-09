Calciomercato Juventus, suggestione Hazard | Che scambio con il Real!

Il futuro di Edin Hazard potrebbe essere in Serie A: il talento belga non è riuscito a conquistare il Real Madrid. Possibile scambio con la Juventus

Dal Chelsea al Real Madrid senza essere decisivo. Così l’avventura di Edin Hazard potrebbe anche terminare in vista della prossima stagione. Zidane ammira le qualità del giocatore, ma lo stesso talentuoso giocatore belga non riesce a farsi notare come ai tempi del Chelsea.

Calciomercato Juventus, idea di scambio con il Real Madrid

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” nel 2021 potrebbe arrivare nella capitale spagnolo il pupillo di Zidane, ossia Kylian Mbappé dal Paris Saint-Germain. Così lo stesso Hazard sarebbe utile in un’operazione interessante per rinforzare il reparto difensivo.

Come rivelato in anteprima da “Don Balon” potrebbe nascere un’operazione interessante con la Juventus con il possibile scambio Hazard e Matthijs de Ligt. Così l’idea potrebbe concretizzarsi nella prossima stagione con il Real Madrid che sarebbe già a lavoro per pensare al sostituto ideale di Sergio Ramos per i prossimi anni. Il centrale olandese è stato individuato dalla dirigenza per essere il nuovo perno della difesa madrilena.

I prossimi mesi potranno dire qualcosina in più rispetto al futuro di Edin Hazard, che sarà sempre visionato di partita in partita per conoscere il suo rendimento.

