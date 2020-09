Incontro in mattinata di Andrea Agnelli a Casa Milan e tra le discussioni delle due società potrebbe esserci la cessione di un difensore

La Juventus ha vissuto una serata delicata ieri sera sul campo della Roma. I bianconeri avevano fatto vedere grandi cose la settimana scorsa contro la Sampdoria ma non sono riusciti a replicare la buona prestazione anche allo Stadio ‘Olimpico’, dove comunque è arrivato un buon punto in classifica grazie al 2-2.

A penalizzare l’intera squadra è stata sopratutto l’ingenuità di Rabiot che, già ammonito, ha commesso un fallo evitabile che gli è costato il cartellino rosso al 62′. La squadra comunque ha saputo reagire e ottenere il pareggio ma nell’ultima settimana di calciomercato non sono escluse novità sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Juventus, Agnelli a Casa Milan: possibili discussioni sulla cessione di Rugani o Demiral

Quest’oggi il presidente bianconero Andrea Agnelli ha raggiunto Casa Milan per questioni di Lega Calcio ma potrebbero anche spuntare delle discussioni di calciomercato tra le due società. In particolare sul piatto potrebbe finire uno tra Daniele Rugani e Merih Demiral.

Il Milan va a caccia di un difensore centrale da ormai diverso tempo e potrebbe dunque pescare dalla Juventus. Rugani sembrerebbe ormai ai margini del progetto bianconero e non è esclusa una sua cessione, mentre Demiral potrebbe ancora far parte della rosa anche se nelle prime due di campionato non è ancora partito dal primo minuto.

Più facile dunque che a partire sia Rugani ma non sono da escludere novità o sorprese nelle prossime ore, intanto Agnelli a Casa Milan potrebbe anche parlare di mercato.

