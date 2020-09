Calciomercato Inter, cessione in difesa | Incontro in corso!

Proseguono le manovre di mercato dell’Inter, che in quest’ultima settimana potrebbe cedere un difensore: incontro in corso a Milano

L’ultima settimana di mercato potrebbe riservare ancora grandi colpi e diverse sorprese. Anche l’Inter sta lavorando per gli ultimi botti di questa sessione di calciomercato e non solo in entrata. I nerazzurri potrebbero piazzare un colpo in uscita nelle prossime ore: a Milano, infatti, sta andando i scena un incontro con l’agente del centrale dell’Inter. Ora l’addio è sempre più vicino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo di coda a centrocampo | Può chiudersi a breve

Calciomercato Inter, Ranocchia verso il Genoa | Incontro a Milano!

Le strade dell’Inter e di Ranocchia sembrano essere destinate a dividersi a breve. Come rivelato da ‘Sky Sport’, l’agente del giocatore, Tinti, ed il ds del Genoa Faggiano si stanno incontrando in questo momento a Milano. L’obiettivo è quello di riuscire ad arrivare ad un’intesa al più presto e consegnare il centrale a Rolando Maran. La sensazione è che le parti stiano riuscendo a giungere ad un accordo e che l’affare possa sbloccarsi già nelle prossime ore. Inter e Genoa, dopo il ritorno di Pinamonti, potrebbero concludere una nuova operazione.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Agnelli a Casa Milan | Un difensore in rossonero

Juventus, sentenza Pirlo | “È come Montella”

Calciomercato Juventus, addio in vista | Arriva l’ok del giocatore!