Calciomercato, Inter-Nainggolan: agente in sede | Le ultime

L’Inter è pronta a sciogliere il nodo legato al futuro di Radja Nainggolan. L’agente del belga a colloquio con la dirigenza nerazzurra: i dettagli

Il calciomercato dell’Inter passa, anche, dalle cessioni. Tra i nomi di spicco in uscita potrebbe esserci anche quello di Radja Nainggolan. Visto l’affollamento in mediana e l’intenzione della dirigenza nerazzurra di provare a regalare a Conte un ultimo colpo di spessore, il destino del belga dovrebbe essere lontano dal club di Zhang. Colloquio tra l’agente del centrocampista ed i vertici di casa Inter: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Zidane lo ‘scarica’ | Brozovic per arrivare al big!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, cessione in difesa | Incontro in corso!



Calciomercato Inter, futuro Nainggolan: le ultime

Radja Nainggolan sta per scrivere il suo futuro. Un futuro che difficilmente sarà ancora all’Inter. Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘Calciomercato.it’, nel pomeriggio la dirigenza interista ha incontrato l’agente del belga, Alessandro Beltrami, nella sede nerazzurra. Conte avrebbe già riferito all’ex Roma di non potergli garantire la titolarità mentre, d’altro canto, non sarebbero pervenute offerte concrete per il centrocampista.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Resta alla finestra il Cagliari che, nelle ultime ore di mercato, potrebbe prelevare in prestito Nainggolan e non a titolo definitivo come preferirebbe l’Inter, che punta a fare cassa. Il 32enne di Anversa, che ha collezionato 29 presenze, 6 reti e 7 assist con i sardi nella scorsa stagione, è in scadenza il 30 giugno 2022 con la società di Steven Zhang.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo di coda a centrocampo | Può chiudersi a breve

Una settimana per conoscere il suo destino: valutazioni in corso, Radja Nainggolan può lasciare nuovamente l’Inter.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Skriniar e Kanté | Ausilio esce allo scoperto!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio De Sciglio | Scambio con l’ex Inter!