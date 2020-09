Calciomercato Inter, Nainggolan scontento | Addio più vicino!

L’Inter ha ottenuto il primo successo in campionato ma Nainggolan non ha gradito la scelta di Conte. La situazione

Si è chiusa la prima settimana di calcio giocato per l’Inter, che ha collezionato i tre punti nella gara contro la Fiorentina dopo aver subito ben tre reti ed essere passati in svantaggio due volte. La compagine nerazzurra è riuscita a rispondere siglando due reti nei minuti finali di gara.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Commisso non ci sta | La decisione su Chiesa

Decisivi sicuramente anche i cambi fatti da Antonio Conte che ha inserito ben cinque calciatori di qualità nel momento di svantaggio. Al momento l’Inter vanta una panchina di alto livello ma non sono da escludere cambi in questo finale di stagione perché la rosa è troppo ampia e forse anche difficile da gestire.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il talento allo scoperto: “Milan, sono pronto!”

Calciomercato Inter, Nainggolan scontento per la panchina: il Cagliari osserva

Una delle situazioni difficili si è già verificata nella prima gara di campionato. Secondo quanto riportato da ‘La Nuova Sardegna’, infatti, Radja Nainggolan non avrebbe gradito di aver giocato soltanto pochi minuti nella prima gara contro la Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio De Sciglio | Scambio con l’ex Inter!

Il belga non vorrebbe un ruolo da comprimario e per questo potrebbe accettare facilmente il ritorno a Cagliari, dove svolgerebbe il ruolo di leader. L’Inter però non sembra smuoversi dalle sue richieste: per l’addio del centrocampista la società nerazzurra vorrebbe ancora 10 milioni di euro.

Difficile che il Cagliari riesca ad accontentare l’Inter ma i contatti non sono cessati e nelle prossime ore probabilmente si continuerà a lavorare per trovare una soluzione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, suggestione Hazard | Che scambio con il Real!

Calciomercato Juventus, svolta per il futuro | Zidane non ha scelta!