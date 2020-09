Calciomercato Inter, Gasperini pensa al ritorno | Proposto lo scambio!

L’ultima settimana di calciomercato potrebbe regalare un’ultima trattativa sull’asse Milano-Bergamo

Gian Piero Gasperini vorrebbe ripetere l’operazione fatta con Caldara lo scorso anno col Milan e riportare a Bergamo un altro suo pupillo, lasciato andare forse troppo presto. Un centrocampista che possa tornare utile per affrontare la tripla competizione di quest’anno, con l’impresa Champions League da ripetere così come avvenuto nel corso della stagione appena conclusasi.

Calciomercato Inter, Gasperini prova lo scambio con l’Inter

Si tratterebbe quindi di intavolare uno scambio con l’Inter per poter riportare Roberto Gagliardini a Bergamo, mentre la strada inversa potrebbero farla due difensori, attualmente ritenuti quasi degli esuberi da parte del tecnico bergamasco: Toloi e Djimsiti potrebbero finire in orbita Inter, con Conte alla ricerca di nuovi innesti per la propria retroguardia dopo la partenza di Godin e una prima uscita non del tutto convincente di Kolarov da difensore centrale. La modalità di arrivo del giocatore dell’Inter sarebbe di prestito con diritto di riscatto, fissato magari a 48 mesi piuttosto che ai canonici 24.

Antonio Conte, però, continua a fare grande affidamento su Gagliardini, il che renderebbe più complesso l’esito positivo della trattativa per l’Atalanta: tanti gli elementi da valutare e da mettere in conto, tra cui anche il tempo a disposizione delle due squadre, per le quali il calciomercato terminerà il prossimo 5 ottobre, tra una settimana esatta.

