Calciomercato Inter, Zidane lo ‘scarica’ | Brozovic per arrivare al big!

Zidane mette alla porta il top player e l’Inter ci prova: Brozovic può regalare il big a Conte, idea scambio con il Real

Sono giorni caldi per il calciomercato dell’Inter che, nelle ultime ore, potrebbe regalare un ultimo grande colpo ad Antonio Conte. L’occasione arriva da Madrid, sponda Real, dove Zidane ha in mente un avvicendamento importante. Marotta è pronto ad offrire Brozovic per strappare il top player ai ‘Blancos’: i dettagli.

Calciomercato, scambio a sorpresa con il Real: Brozovic da Zidane

Nonostante la vittoria nell’ultimo turno di campionato, Zinedine Zidane non è soddisfatto dal rendimento del brasiliano Casemiro. Dopo una prima panchina mal digerita ed una prestazione fiacca, il mediano verdeoro, accostato alla Juventus nei mesi scorsi, può essere accantonato in vista di un grande colpo. Zidane, secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, avrebbe chiesto uno tra Pogba, Kante e Camavinga per rimpiazzare Casemiro.

Nomi che, per costi, restano proibitivi. Ecco dunque che l’Inter fiuta il possibile affare ed è pronta a proporre Marcelo Brozovic per portare Casemiro alla corte di Conte. Nonostante la titolarità indiscussa, soprattutto per mancanza di alternative, la fiducia di Zidane nei confronti di Casemiro si è affievolita col passare dei mesi.

L’Inter ci prova: l’ex San Paolo nel mirino di Marotta, Brozovic per arrivare a Casemiro.

