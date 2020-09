L’addio di Brozovic potrebbe scatenare un clamoroso triangolo di mercato. Protagoniste Inter, Bayern Monaco ed il Real Madrid di Zidane.

La sofferta vittoria contro la Fiorentina ha evidenziato alcuni aspetti negativi in casa Inter. Uno dei giocatori apparso maggiormente in difficoltà è stato senza dubbio Marcelo Brozovic, incapace di opporre un valido filtro a centrocampo.

Al centro di continue voci di mercato, il futuro di Brozovic potrebbe scatenare una reazione a catena coinvolgendo altri top club europei.

Calciomercato Inter, triangolo ‘shock’: Brozovic al Bayern libera Alaba per il Real, pronto a cedere Marcelo ai nerazzurri

Accostato a numerosi top club europei, per Brozovic è pronto lo scatto decisivo del Bayern Monaco. I campioni d’Europa in carica sono alla ricerca di un sostituto di Thiago Alcantara, approdato al Liverpool, ed il croato è ormai un obiettivo dichiarato della dirigenza bavarese.

Già in trattativa da diverse settimane, l’inter ha fatto sapere al Bayern di non voler accettare proposte inferiori ai 40 milioni di euro. Il club tedesco è pronto a soddisfare le richieste dei nerazzurri, dando il via ad un clamoroso triangolo di mercato. Secondo il portale iberico Don Balon, l’approdo di Brozovic in Baviera faciliterebbe la partenza di David Alaba. Il forte difensore austriaco ha più volte fatto intendere di voler cambiare aria, ed il Real Madrid di Zinedine Zidane è pronto a sborsare circa 60 milioni di euro per il mancino classe ’92.

L’arrivo di Alaba al Santiago Bernabeu potrebbe scaturire un’altra clamorosa operazione di mercato. Zidane ha comunicato al presidente Florentino Perez di non voler puntare su Marcelo per la stagione appena iniziata, considerando il brasiliano la riserva di Ferland Mendy. Il poco spazio a disposizione avrebbe dunque convinto lo storico terzino del Real a voltare pagina, lasciando i madrileni dopo tredici gloriose stagioni. Sul classe ’88 è pronto l’affondo proprio da parte dell’Inter di Antonio Conte, forte della liquidità ottenuta dalla cessione di Brozovic al Bayern. Il brasiliano è valutato circa 30 milioni dai blancos. Per il tecnico leccese, Marcelo garantirebbe quella qualità sulla fascia sinistra necessaria all’undici nerazzurro, attualmente non all’altezza del corsia di destra occupata dal neo acquisto Hakimi.

