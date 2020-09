Milan, infortunio Rebic | Le sue condizioni, allarme per Pioli!

Problemi ancora in casa Milan. Dopo il caso di positività per Coronavirus di Ibrahimovic, ecco un infortunio al braccio per Ante Rebic: le condizioni

Nuove brutte notizie per il Milan. Dopo il caso di positività riscontrato da Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli ha dovuto fare a meno di Ante Rebic a partire dal minuto 57 nella sfida contro il Crotone per un infortunio al braccio sinistro. Il croato ha riportato una lussazione del gomito sinistro, ridotta in spogliatoio. Ora subito raggiungerà l’ospedale per nuovi accertamenti.

Come svelato ai microfoni di Sky Sport lo stesso allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rivelato: “Non sembra ci sia la frattura e così i tempi di recupero sarebbero diversi. Spero ci sia la conferma di tutto ciò. Siamo un po’ corti in attacco dopo l’assenza di Ibrahimovic e il rientro tardivo di Leao: abbiamo poche scelte”.

