Calciomercato Juventus, proposta ‘shock’ per Sarri | La volontà del tecnico

Maurizio Sarri è stato esonerato durante l’estate dalla Juventus. Attualmente è fermo, ma presto potrebbe arrivare una clamorosa risposta per l’ex tecnico del Napoli.

L’esonero di Maurizio Sarri da parte della Juventus sta costringendo l’ex tecnico del Napoli a restare fermo, almeno per quest’inizio di stagione. Presto, però, potrebbe arrivargli una nuova proposta per rimettersi in gioco. Il super-agente Fali Ramadani, infatti, non disdegnerebbe di portarlo in uno dei ‘suoi’ club.

Juventus, lo Schalke 04 vuole Sarri

Lo Schalke 04 ha ufficialmente esonerato David Wagner dopo due sconfitte e undici gol subiti. Nei prossimi giorni, come si legge nel comunicato, sarà nominato il suo successore. Sulla panchina tedesca potrebbe infatti sedere Maurizio Sarri. Il club tedesco ha ottimi rapporti col suo agente Fali Ramadani.

Tuttavia, Sarri non sembra convinto della destinazione. Il tecnico è ancora sotto contratto con la Juventus e preferirebbe prendersi un anno sabbatico dopo il primo Scudetto vinto, con lo stipendio pagato dai bianconeri. La prima scelta dell’ex allenatore di Napoli e Juve sarebbe quella di andare in un top club, o perché no restare in Italia e attendere una chiamata della Roma.

