Calciomercato Juventus, svolta per Kean | Tutti i dettagli

La Juventus ha intenzione di piazzare un altro colpo in attacco, per garantire ad Andrea Pirlo una soluzione in più. L’obiettivo numero uno è Moise Kean. Per lui si tratterebbe di un ritorno in bianconero.

L’arrivo di Alvaro Morata non ha chiuso definitivamente il mercato della Juventus. Il club bianconero è ancora alla ricerca di un altro attaccante. Andrea Pirlo, infatti, ha bisogno di un’altra alternativa per considerare il reparto completo. Ecco perché la Juve vorrebbe puntare su Moise Kean.

Juventus, l’affare Kean dipende da Milik

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘, c’è ancora Arkadiusz Milik sulla strada della Juventus. Il centravanti del Napoli, dopo l’affare sfumato con la Roma, è alla ricerca di una sistemazione e alcuni club di Premier League sono interessati. Primo sulla lista il Tottenham, ma negli ultimi giorni anche l’Everton ha fatto degli apprezzamenti. Il Napoli per il polacco chiede 25 milioni di euro.

Una cifra che i Toffees sembrano convinti di voler spendere, e l’eventuale acquisto di Milik agevolerebbe e non poco la trattativa Kean alla Juve. L’attaccante della Nazionale italiana, con la maglia bianconera, ha disputato 21 partite mettendo a segno 8 gol.

