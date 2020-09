La Juventus ha intenzione di cedere Douglas Costa e per sostituirlo sta circolando un nome clamoroso. Potrebbe infatti essere un calciatore del Real Madrid e Zinedine Zidane ha dato il suo ok alla cessione.

La lista degli esuberi della Juventus è molto lunga: al 5 ottobre, data di chiusura della sessione di calciomercato, manca poco più di una settimana e non è stata ancora trovata una soluzione per alcuni elementi della rosa di Pirlo. Uno di questi è Douglas Costa, che non rientra nei piani del tecnico bianconero ed è in attesa di trovare una sistemazione. Il sostituto potrebbe arrivare dal Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, niente scambio | Futuro in Premier!

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Inter-Fiorentina 4-3 | Tabellino e cronaca del match

Juventus, Asensio per sostituire Douglas Costa

Secondo quanto riferito da ‘Diario Gol‘, Florentino Perez ha ricevuto l’ok di Zidane di poter cedere Marco Asensio, qualora ci fossero offerte soddisfacenti per le casse del Real Madrid. Per la Juventus potrebbe rappresentare una soluzione, che nella scala di gradimento supererebbe Correa e Chiesa. Ma i bianconeri devono prima cedere Douglas Costa. I Blancos, per privarsi di Asensio, chiedono circa 35 milioni di euro.

Su Asensio c’è anche l’Arsenal, che potrebbe aggregarlo a Dani Ceballos. Potrebbe dunque esserci un altro ‘duello’ di mercato trai due club, visto che entrambi i club vogliono anche Aouar.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, sacrificato Bernardeschi | La mossa per l’esterno

Calciomercato Juventus, occhi su Chiesa | L’annuncio di Pradè