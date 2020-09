Calciomercato Inter, Skriniar verso l’addio | Scambio e soldi!

L’ultima settimana di mercato potrebbe riservare una clamorosa operazione per l’Inter: Skriniar lascerebbe Milano per far spazio ad un centrocampista

La Serie A dei nerazzurri è partita in maniera pirotecnica: vittoria in rimonta, all’ultimo fiato, contro la Fiorentina. Un 4-3 che, già nel risultato, palesa la spettacolarità del match. L’Inter ha dimostrato di avere una profondità di rosa con pochi eguali in Italia ed i cinque cambi effettuati da Conte hanno segnato la svolta della partita. Il tecnico salentino, però, è un perfezionista e non sarebbe ancora soddisfatto della rosa nerazzurra. Per questo che gli ultimi giorni di mercato potrebbero riservare ancora una grande operazione: l’Inter potrebbe sacrificare Skriniar.

Calciomercato Inter, Skriniar verso il Tottenham | Ndombele e soldi!

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon’, Inter e Tottenham potrebbero giungere presto ad un accordo per una clamorosa operazione di mercato. Il club londinese non mollerebbe la presa su Milan Skriniar e sarebbe disposto a spingersi a presentare un’offerta da capogiro: Tanguy Ndombele più un ulteriore conguaglio di 15 milioni di euro. Non è un segreto, infatti, che Antonio Conte abbia richiesto di un ulteriore rinforzo per il centrocampo nerazzurro ed il francese sarebbe perfetto.

Abbandonata l’idea Kante, ritenuto incedibile dal Chelsea, i nerazzurri potrebbero virare sul 23enne del Tottenham. Il club londinese, dal canto suo, potrebbe sacrificare Ndombele per soddisfare le richieste di José Mourinho. Lo ‘Special One’ vorrebbe avere Skriniar al centro della propria retroguardia e gli ‘Spurs’ cercheranno di presentare un’offerta importante ai nerazzurri. L’ultima settimana di mercato può riservare grandi sorprese sul fronte Inter.

