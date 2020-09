Serie A, UFFICIALE: slitta Napoli-Genoa | Perin positivo

È ufficiale lo slittamento del match tra Napoli e Genoa, in programma domenica alle 15:00 allo stadio San Paolo. Il portiere dei liguri Perin è risultato positivo al Covid-19.

È stata resa nota la decisione ufficiale della Lega Serie A di far slittare l’orario di inizio della partita tra Napoli e Genoa, in programma domenica alle ore 15:00 allo stadio San Paolo. Dopo i test medici effettuati in mattinata, il Genoa ha infatti comunicato la positività al Coronavirus del portiere Mattia Perin.

La squadra ligure non potrà dirigersi verso il capoluogo campano prima di domani mattina, una volta ultimato il giro di tamponi successivo alla positività del portiere. Scongiurati nuovi contagi in rosa, il match prenderà il via alle ore 18:00. Seguiranno aggiornamenti.

