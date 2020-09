Serie A, Cagliari-Lazio 0-2 | Cronaca e tabellino del match

Parte con una vittoria la stagione della Lazio. La squadra di Inzaghi espugna la Sardegna Arena, battendo il Cagliari per 0-2.

La Lazio inizia al meglio la sua nuova stagione di Serie A. I biancocelesti di Simone Inzaghi si impongono 0-2 in trasferta contro il Cagliari di Di Francesco. I capitolini vanno subito in vantaggio dopo quattro minuti di gioco: assist di uno scatenato Marusic per Lazzari, che è bravo ad insaccare il pallone dello 0-1. Il Cagliari non riesce a rispondere, con il primo tempo che scorre via senza particolari emozioni.

Nella ripresa partono bene i sardi, con Simeone a divorarsi il gol del pareggio dopo una respinta breve di Strakosha. Nuova occasione per gli isolani al 66′ con Walukiewicz a sfiorare il palo in mischia dopo una punizione dalla sinistra. A chiudere i giochi però ci pensa come al solito, Ciro Immobile. Il capocannoniere della passata stagione raddoppia al 75′ sfruttando una grande giocata di Marusic. Il serbo sfonda sulla sinistra servendo l’attaccante napoletano che di prima batte Cragno per il 2-0. Tre punti importanti per la squadra di Inzaghi. Cagliari da rivedere, soprattutto in fase offensiva.

Serie A, Cagliari-Lazio 0-2. Il tabellino del match

Ciro Immobile (Getty Images)

Cagliari-Lazio 0-2 (4′ Lazzari, 74′ Immobile)



CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò (79′ Zappa), Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis (87′ Tripaldelli); Nandez, Marin (70′ Caligara), Rog; Sottil (79′ Pavoletti), Simeone (79′ Despodov), Joao Pedro. All. Di Francesco



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (89′ Parolo); Lazzari, Milinkovic-Savic (70′ Akpa Akpro), Lucas Leiva (63′ Escalante), Luis Alberto (89′ Cataldi), Marusic; Correa (70′ Caicedo), Immobile. All. S. Inzaghi

Ammoniti: Marin (C), Lucas Leiva (L)

