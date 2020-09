Inter – Fiorentina, formazioni UFFICIALI: sorpresa per Conte!

Due sorprese nell’undici titolari di Conte: fuori Hakimi, c’è Perisic dal primo minuto.

Antonio Conte preferisce non schierare ancora titolare Hakimi: l’ex Real Madrid resta in panchina per il debutto in Serie A dei nerazzurri contro la Fiorentina. C’è invece Kolarov, arrivato dalla Roma poche settimane fa e pronto a giocare come terzo in difesa, accanato a D’Ambrosio e Bastoni. Titolari Perisic, rientrato dal Bayern Monaco, ed Eriksen.

Inter – Fiorentina, le formazioni ufficiali: riecco Perisic dal primo minuto.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Young, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All: Conte

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouame. All: Iachini.

