Prosegue la ricerca del difensore per il Milan. Per puntellare la retroguardia, i rossoneri puntano decisi su Rudiger. Il tedesco apre al trasferimento.

Dopo l’ottimo avvio di stagione, il Milan è atteso dal match contro il Crotone in Serie A. Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, Stefano Pioli si è detto molto soddisfatto dell’operato della dirigenza rossonera sul mercato, con il duo Gazidis-Maldini autori di ottimi colpi in entrata.

Nonostante la rosa sia quasi al completo, la dirigenza milanista è decisa a puntellare ulteriormente la squadra di Pioli, in particolare nel reparto difensivo.

Calciomercato Milan, Rudiger apre ai rossoneri. Il tedesco è l’obiettivo numero uno di Maldini

Con la conferma di Ibrahimovic in attacco, il Milan cerca un difensore centrale di spessore internazionale per rinforzare definitivamente la spina dorsale della squadra.

Il desiderio in difesa per la dirigenza rossonera ed in particolare per Paolo Maldini, corrisponde al profilo di Antonio Rudiger, attualmente al Chelsea.

Già sondato nelle scorse settimane, il giocatore della nazionale tedesca avrebbe aperto prepotentemente la porta al Milan, deciso a cambiare aria dopo le prime giornate trascorse in panchina nel nuovo Chelsea di Frankie Lampard. Accostato al PSG, il Milan è pronto a formulare un’offerta ufficiale agli inglesi, forti della volontà del giocatore ex Roma di tornare in Italia.

