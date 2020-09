Calciomercato Milan, colpo a sorpresa | Si lavora per chiudere

Il Milan è scatenato sul calciomercato ed è pronto a piazzare un nuovo colpo a sorpresa per l’attacco. Il club vuole chiedere presto la trattativa

Dopo una stagione nel complesso negativa, che si è comunque conclusa con un grande cammino, il Milan vuole rialzarsi in maniera definitiva ed è pronto a lottare in questa nuova annata con la tanti giocatori simili a un anno fa ma c’è l’aggiunta di alcuni rinforzi mirati che potrebbero portare al salto di qualità.

La società ha vissuto una buona sessione di calciomercato fin qui, è stato sistemato il centrocampo con l’acquisto di Sandro Tonali e ora si lavora soprattutto per ultimare la difesa e l’attacco sia con eventuali titolari che con le riserve per avere una rosa completa in ogni reparto.

Calciomercato Milan, nuovo colpo a sorpresa per l’attacco: si prova a chiudere per Hauge

Il Milan ora sta lavorando per trovare nuovi attaccanti. Ibrahimovic è un punto fermo dell’attacco ma avrà anche bisogno di rifiatare nel corso dell’annata visti gli impegni ogni tre giorni a causa dell’Europa League. Nelle ultime ore è spuntato un nuovo interesse per il reparto avanzato.

Secondo quanto riportato da ‘gianlucadimarzio.com’, il club rossonero vorrebbe chiudere nelle prossime ore per Jens Petter Hauge. Il classe 1990 è un esterno che si può adattare anche in avanti e ha stupito la società nell’ultima gara di Europa League contro il Bodo/Glimt, nella quale il norvegese ha realizzato anche un gol.

Nell’ultima stagione l’esterno offensivo ha realizzato ben 14 reti in 17 presenze in campionato, rendendosi decisivo in ogni gara grazie anche ai suoi 9 assist.

