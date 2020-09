Calciomercato Milan, nuova idea per il centrocampo | Occhi in Francia!

Il Milan continua a cercare un centrocampista e, con Bakayoko che sembra complicarsi, mette gli occhi nella Ligue 1: nuovo nome per Pioli

Il mercato del Milan ha già registrato diverse sorprese e colpi di scena. La compagine di Stefano Pioli, però, non ha ancora completato le proprie manovre ed è alla ricerca di un centrocampista. La mediana rossonera, infatti, presenta ancora diverse lacune e necessita di un altro elemento. Il club meneghino ha da tempo provato a mettere le mani su Bakayoko, ma il ritorno del francese sembra essere troppo complicato. Il Milan potrebbe virare su un talento della Ligue 1.

Calciomercato Milan, occhi su Basic per il centrocampo | Valutazioni in corso!

Secondo quanto riferito da ‘L’Equipe’, il Milan starebbe pensando a Toma Basic per rinforzare la mediana. Il centrocampista croato classe ’96 potrebbe lasciare il Bordeaux ed essere un’ottima soluzione low cost per i rossoneri. I transalpini per Basic chiedono 10 milioni di euro, una cifra abbordabile per il Milan e questo potrebbe fare del croato il rinforzo scelto dalla dirigenza meneghina per Pioli. La sua candidatura sta prendendo sempre più forza, proprio come rivelano dalla Francia, e l’affare potrebbe decollare nei prossimi giorni.

RM

