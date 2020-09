Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa | Proposta alla Lazio

Calciomercato Juventus, i bianconeri alla ricerca di uno scambio last minute: proposta alla Lazio, ecco i giocatori coinvolti

Ultimi giorni di calciomercato molto importanti per la Juventus, che non intende fermarsi dopo aver trovato il numero 9 da regalare a Pirlo. C’è Morata, ma i bianconeri vorrebbero mettere le mani anche su un’altra punta. In cima ai pensieri dei campioni d’Italia c’è Moise Kean. Ma Paratici può provare a mettere a segno un’altra operazione con uno scambio, con obiettivo in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo in Serie A | Tentativo in extremis!

Calciomercato Juventus, idea Correa: lo scambio

Un nome molto interessante è quello di Joaquin Correa, reduce da una ottima stagione con la maglia della Lazio. Il 26enne ha contribuito in maniera sostanziosa alla grande annata biancoceleste con nove reti in campionato, risultando un supporto prezioso per Immobile. Paratici pensa seriamente all’argentino, che può essere inserito in uno scambio. La Lazio ha annullato le visite mediche per Hoedt, che era il rinforzo designato per la difesa. I biancocelesti hanno tuttavia bisogno di un centrale, in una stagione che si annuncia importante con il ritorno in Champions League. Ecco dunque che potrebbe essere proposto Daniele Rugani, difensore per il quale si sta cercando una sostituzione, essendo ancora indietro nelle gerarchie bianconere.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, super scambio col Milan | Tentativo al fotofinish

Calciomercato, la Juventus lo offre anche al Barcellona | Scartato subito