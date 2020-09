Calciomercato, no a Dzeko e Cavani | Scartati da un’altra big

Dopo essere stati seguiti dalla Juventus, il futuro di Dzeko e Cavani resta in bilico. Arriva un nuovo no per i due calciatori

Sono state settimane intense per la Juventus, che dalla fine di agosto ha cercato insistentemente un attaccante fino a lunedì scorso, quando è stato ufficializzato il colpo Alvaro Morata. Telenovela finita? A quanto pare sì, ma solo per i bianconeri. Alcuni calciatori coinvolti devono ancora trovare una nuova sistemazione.

Calciomercato Juventus, il Barcellona dice no a Dzeko e Cavani: Paratici ci prova?

La Juventus ha seguito due elementi importanti come Edin Dzeko, che sembrava a un passo dai bianconeri, ed Edinson Cavani. Per il primo c’è l’ipotesi di una permanenza a Roma mentre il secondo è ancora svincolato ed è a caccia di una squadra importante. Entrambi i calciatori sono stati accostati al Barcellona ma, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i catalani avrebbero detto no e starebbero valutando nuovi profili.

Per Dzeko c’è ancora l’ipotesi della permanenza a Roma ma Cavani è svincolato e dovrà trovare per forza una nuova opportunità per non restare fermo a lungo.

