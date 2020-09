Prima del big match contro la Fiorentina, che inaugurerà il campionato dell’Inter, Ausilio ha parlato del mercato dei nerazzurri: rivelazione su Skriniar

È ufficialmente iniziato anche il campionato dell’Inter, in ritardo di una settimana rispetto alla Juventus. I nerazzurri, questa sera, ospitano la Fiorentina a ‘San Siro’ per il big match di questo sabato di Serie A. Prima del fischio d’inizio, però, Piero Ausilio si è soffermato davanti alle telecamere ed ha espresso quali saranno le strategie di mercato dell’Inter in questa ultima settimana. Il ds nerazzurro ha parlato anche del futuro di Milan Skriniar e di Kanté.

Calciomercato Inter, rivelazione di Ausilio | “Skriniar non è sul mercato”

Intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’, prima del match con la Fiorentina, Piero Ausilio ha parlato delle strategie dell’Inter per questo finale di mercato: “Skriniar? Non confermo alcuna trattativa. Posso confermare che con il Tottenham ci sia stato un incontro, ma abbiamo ribadito che Skriniar non è sul mercato. In difesa è già uscito Godin e non pensiamo di privarci anche di altri elementi”. Oltre al mercato in uscita, in cui il dirigente nerazzurro ha di fatto escluso la possibilità che il centrale slovacco lasci Milano, c’è anche quello in entrata.

La suggestione più grande di questo mercato per l’Inter rimane quella di arrivare a N’Golo Kanté. Il centrocampista francese piace tantissimo ad Antonio Conte, che vorrebbe riuscire a riaverlo a disposizione dopo l’avventura con il Chelsea. Piero Ausilio, però, è stato molto chiaro anche sull’ex Leicester: “È un giocatore importante per il Chelsea, gioca sempre e non è sul mercato. Noi abbiamo otto centrocampisti in rosa e con loro inizieremo la stagione”.

