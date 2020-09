Calciomercato Inter, il piano per il bomber | Sgarbo alla Juventus!

Calciomercato Inter, i nerazzurri cullano ancora il colpo last minute in attacco: piace un attaccante, Conte sogna lo scippo alla Juventus

L’Inter, dopo un grande calciomercato, vuole chiudere la sessione al meglio per rilanciare la sua candidatura in chiave scudetto. Conte ha chiesto e ottenuto rinforzi di spessore, ma potrebbero essercene da qui a fine sessione anche degli altri. Soprattutto, potrebbe esserci un nuovo innesto in prima linea, per aumentare quantità e qualità delle alternative ed essere davvero l’anti-Juventus.

Calciomercato Inter, nuovo assalto a Dzeko

Inter che in chiusura di sessione potrebbe infatti tornare a sorpresa su Dzeko. Il bosniaco è sempre piaciuto a Conte e non è mai uscito, sin dallo scorso anno, dai radar del club nerazzurro. Il giocatore, per il momento, è rimasto alla Roma, dopo che la trattativa con la Juventus, anche per le lungaggini del caso Milik, non è andata a buon fine. Inter che ha un piano per raggiungere l’obiettivo. L’investimento per acquistarlo si aggira intorno ai 14 milioni, che possono essere ricavati dalle cessioni di Dalbert e Vecino. L’idea è sia monetizzare che risparmiare in ingaggi pesanti.

