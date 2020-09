Calciomercato Inter, scambio e cash | Colpo in Serie A!

In casa Inter prende corpo una clamorosa idea di scambio in Serie A: big in uscita, ecco la possibile offerta

Sono ore calde per il calciomercato dell’Inter che può infiammarsi negli ultimi giorni, prima della chiusura del 5 ottobre. La società nerazzurra sonda il terreno per un possibile clamoroso scambio in Serie A: cifre e dettagli.

Calciomercato Inter, intrigo in Serie A: scambio con il Napoli

Gli ultimi giorni di mercato possono portare novità importanti in casa nerazzurra. L’Inter di Conte, dopo l’addio di Godin, quello probabile di Ranocchia e la possibile maxi-cessione di Skriniar, è a caccia di un centrale. L’ultima idea porta in casa Napoli, con Nikola Maksimovic che in scadenza nel giugno 2021 fatica a trovare l’accordo per il rinnovo.

Il Napoli guarda ancora ad un possibile innesto di spessore in mediana: Brozovic piace al club di De Laurentiis. Uno scambio che potrebbe portare gli azzurri ad offrire, tramite l’agente Ramadani, l’ex Torino e 25 milioni per il cartellino del croato.

A meno di dieci giorni dalla chiusura della sessione estiva, l’asse Milano-Napoli può infiammarsi: idea scambio Brozovic-Maksimovic.

