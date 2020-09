A poche ore dall’esordio in campionato, l’Inter vuole piazzare nuove uscite di mercato per finanziare il colpo Kanté.

L’Inter di Antonio Conte è pronta all’esordio in quella che potrebbe rivelarsi una super stagione, tra campionato e coppe. L’ultimo acquisto dei nerazzurri, Arturo Vidal, scalpita per assaggiare i suoi primi minuti con la maglia dell’Inter, con il tecnico Conte pronto a buttare nella mischia il mastino cileno nella ripresa.

Sul fronte mercato, la società nerazzurra è decisa a tentare il tutto per tutto per quello che è sempre stato l’obiettivo numero uno per l’Inter: Ngolo Kanté. Per finanziare l’acquisto del francese la dirigenza interista è pronta a sacrificare Marcelo Brozovic, dato ormai in uscita da diverse settimane.

Calciomercato Inter, assalto del Bayern per Brozovic. Cash più Boateng per convincere Marotta

La decisione di non schierare Brozovic tra i titolari nel match di apertura contra la Fiorentina, ribadisce la volontà di Conte di fare a meno del talento croato in questa stagione, nonostante l’altro rendimento dimostrato dal centrocampista classe ’92 nella scorsa annata.

Nelle ultime ore, una delle pretendenti per Brozovic appare intenzionata ad affondare il colpo per il croato. I Campioni d’Europa in carica del Bayern Monaco sono alla ricerca di un sostituto di Thiago Alcantara, dopo la cessione dello spagnolo al Liverpool di Kloop.

Per portare il centrocampista ex Dinamo Zagabria in Baviera, il Bayern è pronta ad un’offerta alquanto allettante: 28 milioni di euro cash più il cartellino di Jerome Boateng, valutato intorno ai 12 milioni di euro. Il difensore tedesco andrà in scadenza di contratto nella prossima stagione, e la squadra di Flick è intenzionata a monetizzare anticipatamente la sua cessione. Dal canto suo l’Inter appare allettata dall’offerta teutonica, soprattutto in caso di partenza in direzione Tottenham di Milan Skriniar, rimpiazzando così lo slovacco con il colosso tedesco.

