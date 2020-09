Calciomercato Juventus, Paratici si allontana | I motivi!

Dalla Spagna rivelano come Fabio Paratici, il cui nome è spuntato nelle intercettazioni sul caso Suarez, potrebbe lasciare la Juventus: le ultime

La posizione di Fabio Paratici all’interno della Juventus è sempre più fragile. Il primo colpo che ha incrinato i rapporti del CFO bianconero con Andrea Agnelli è stata la decisione di esonerare Massimiliano Allegri per puntare su Maurizio Sarri. Una scommessa che si è rivelata perdente, pur portando allo scudetto. In questa sessione di mercato, poi, le difficoltà per arrivare ad un centravanti non hanno aiutato il dirigente bianconero e ora potrebbe essere arrivato il colpo di grazia. Dalla Spagna rivelano che la frattura fra la Juventus e Paratici sia diventata troppo grande e l’addio sarebbe inevitabile: le motivazioni.

Secondo quanto rivelato da ‘Todofichajes.net’, le strade di Fabio Paratici e della Juventus sarebbero destinate a dividersi: il nome del CFO bianconero nelle intercettazioni sul caso Suarez, infatti, non sarebbe stato gradito dal club piemontese. E, così, potrebbero arrivare le dimissioni dell’ex dirigente della Sampdoria. Per Paratici, da tempo, si parla di un futuro nella nuova Roma di Friedkin.

Nella giornata di oggi, in conferenza stampa, il Ceo della Roma Guido Fienga ha parlato apertamente anche di Paratici: “Quella del direttore sportivo è chiaramente una posizione vacante che verrà ricoperta il prima possibile con la persona che riteniamo più competente ed allineata alla strategia del club. Parlare di Paratici è irrispettoso per lui e la Juventus. Al momento, è il direttore sportivo di un’avversaria che speriamo di riuscire a sconfiggere domenica”.

Il futuro di Fabio Paratici rimane in bilico, fra la permanenza in bianconero e l’ipotesi Roma: dalla Spagna sono sicuri sull’addio al club piemontese.

