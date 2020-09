Calciomercato Juventus, Douglas Costa saluta | C’è la meteora di Serie A

Potrebbe presto profilarsi un nuovo scenario di mercato per la Juventus. La lista degli esuberi bianconeri, nella quale figura anche Douglas Costa, è molto lunga. Il brasiliano potrebbe dunque lasciare e Paratici avrebbe già in mente il sostituto.

La Juventus ha in mente di cedere Douglas Costa. Il brasiliano non rientra nei piani di Andrea Pirlo e potrebbe dunque andar via prima del 5 ottobre, data in cui chiuderà questa lunga sessione di calciomercato. La speranza per i bianconeri è trovare presto una squadra disposto a ingaggiarlo, per puntare su un altro tipo di giocatore.

Juventus, Ocampos se parte Douglas Costa

Il nome caldo per sostituire Douglas Costa è Lucas Ocampos. L’ala argentina, attualmente al Siviglia, ha disputato la miglior stagione della sua carriera ed è andato anche in gol contro il Bayern Monaco in Supercoppa UEFA. Ocampos ha già giocato in Serie A, precisamente al Milan nel quale è stato una vera e propria meteora. Con gli andalusi ha trovato la sua dimensione, complice anche il gioco di Lopetegui che lo ha messo al centro del mondo.

Dalla cessione di Douglas Costa dovrebbero dunque arrivare i 40 milioni necessari per tentare l’assalto a Ocampos. Sul brasiliano ci sono il Wolverhampton e alcuni club tedeschi. Tuttavia, il Siviglia è molto restio nel cedere l’ex -tra le altre- di Marsiglia e Milan e per ora sarebbe arrivato un ‘no’ secco.

