La Juventus continua a ricevere offerte importanti per i suoi giocatori, ma il club bianconero rifiuta la proposta: Allegri rivuole il pupillo

La Roma potrebbe così optare per Massimiliano Allegri per il post Fonseca. E l’allenatore livornese già si starebbe muovendo in ottica futura. L’ex tecnico bianconero avrebbe già chiesto informazioni per il suo pupillo alla Juventus.

Calciomercato Juventus, rifiuto per Cuadrado

Così nel mirino di Allegri ci sarebbe Juan Cuadrado, che è diventato ormai un giocatore di assoluta affidabilità riuscendo a giocare al meglio in ogni zona del campo. Anche sotto la gestione di Maurizio Sarri il colombiano ha offerto prestazioni di altissimo livello.

Subito è arrivato il secco no del club bianconero, che continua a proporre Mattia De Sciglio, che potrebbe dire addio alla Juventus. Tutto si deciderà nei prossimi giorni vista anche la sfida imminente tra Roma e lo stessa compagine di Andrea Pirlo.

Allegri già guarda in casa Juventus per ritrovare i suoi pupilli degli anni passati. La Roma continua a pensare a lei.

