Il Bayern può tentare il colpo in casa Juventus rimpiazzando Thiago Alcantara passato al Liverpool per 30 milioni di euro

Il Bayern Monaco prova in maniera concreta a mettere le mani su un big della Juventus per sostituire Thiago Alcantara. Come noto, lo spagnolo è passato al Liverpool per 30 milioni di euro. Una cifra tutt’altro che elevata per un calciatore di quel livello, ma anche il massimo che i bavaresi potevano ottenere visto il contratto in scadenza nel giugno 2021.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, vice Morata | Offerto un bomber di Serie A!

Calciomercato Juventus, tentativo Bayern per Bentancur: il ‘rilancio’ dei bianconeri

Rodrigo Bentancur il bianconero nel mirino del Bayern Monaco. Nel mirino è dire poco, dato che voci di calciomercato parlano di un vero e proprio assalto al cartellino del 23enne uruguagio, approdato a Torino via Boca Juniors alcuni anni fa, nell’ambito dell’operazione Tevez. Il tentativo della società tedesca, in ottimi rapporti con quella presieduta da Andrea Agnelli, includerebbe pure De Sciglio (a Flick serve un terzino destro. Dest, obiettivo primario, è finito al Barcellona) portando in dote una proposta complessiva da 55 milioni di euro: 47 per Bentancur, non centrale par di capire nelle idee di Andrea Pirlo, 8 per l’ex Milan che Paratici sta cercando di sbolognare da molto tempo. A quanto pare Juve pronta a respingerla con rilancio, ovvero con una richiesta di 70 milioni di euro totali per i due calciatori, o in alternativa di 45 più il cartellino del francese Pavard, un jolly difensivo di caratura internazionale che il Bayern – va detto – ha fin qui giudicato incedibile.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, Ibrahimovic positivo al Covid-19 | Il comunicato UFFICIALE

Calciomercato Inter, Vecino-Napoli | Ipotesi scambio: i dettagli