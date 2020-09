Calciomercato Juventus, vice Morata | Offerto un bomber di Serie A!

La Juventus, dopo aver messo a segno il colpo centravanti, ora è alla ricerca del vice Morata: proposto un bomber di Serie A

La lunghissima telenovela, ricca di colpi di scena, sul prossimo centravanti della Juventus si è definitivamente conclusa. I bianconeri, dopo un interessamento per Suarez ed un forte tentativo per Edin Dzeko, ha annunciato l’arrivo di Alvaro Morata. Ora, però, è iniziata la corsa ad un vice per l’attaccante spagnolo. Ai bianconeri sarebbe stato offerto un bomber di Serie A, un giocatore autore di grandi cose nell’ultimo campionato italiano: valutazioni in corso.

Calciomercato Juventus, vice Morata | Offerto Muriel ai bianconeri!

La Juventus ha finalmente un nuovo proprietario della maglia numero ‘9’: Alvaro Morata, dopo quattro anni, è tornato per riprendere un discorso che non poteva rimanere incompiuto. L’attaccante spagnolo sarà fin da subito a disposizione di Andrea Pirlo, che potrà lavorare con un uomo di peso da mettere al centro della manovra offensiva. Adesso, però, i bianconeri sono alla ricerca di un vice per Morata: un profilo che sappia incidere sul match da subentrato. Nelle ultime ore, alla Juventus sarebbe stato offerto Luis Muriel.

L’arrivo di Lammers toglie spazio al colombiano nell’attacco dell’Atalanta: ecco perché l’entourage del giocatore starebbe pensando di portarlo via da Bergamo. Muriel sarebbe stato offerto anche ai bianconeri, con la specifica apertura a ricoprire il ruolo di vice Morata. Il colombiano nella scorsa stagione ha segnato 18 reti in Serie A, quasi sempre da subentrato. Al momento la Juventus avrebbe altre priorità in quel ruolo, con Moise Kean su tutti, ma non avrebbe scartato l’ipotesi Muriel. L’attaccante dell’Atalanta potrebbe essere l’elemento giusto per soddisfare le necessità di Pirlo e del suo staff.

