Calciomercato Inter, destinazione a sorpresa per Perisic | Le ultime

Ivan Perisic non è stato riscattato dal Bayern Monaco, nonostante abbia disputato una buona stagione. Per il momento è nella rosa dell’Inter, ma presto potrebbe lasciare Milano.

L’Inter ha in rosa Ivan Perisic, non riscattato dal Bayern Monaco. L’esterno croato con i bavaresi ha vinto il triplete da protagonista, ma i bavaresi hanno ugualmente deciso di non puntare su di lui. La sua permanenza in nerazzurro non è scontata, anzi. Presto potrebbe cambiare aria e su di lui ci sono gli occhi puntati del Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Kean a rischio | Raiola prepara lo scambio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo assalto di Mourinho | Scambio e soldi!

Inter, il PSG vuole Perisic

Secondo quanto riferito da ‘FootMercato‘, il PSG è seriamente interessato a Ivan Perisic. Thomas Tuchel dovrà fare a meno di Neymar e Di Maria per diverse partite e con le partenze di Cavani e Choupo-Moting, i parigini sono alla ricerca di un calciatore offensivo. Leonardo, dunque, è vorrebbe cogliere l’occasione e prelevare l’esterno croato dall’Inter. L’affare sarebbe possibile in prestito con diritto di riscatto, ma c’è la concorrenza del Manchester United.

Il PSG, dunque, dovrà prima superare i Red Devils nella corsa a Perisic, visto che hanno già avviato le trattative da diverse settimane. I parigini guardano tanto in casa Inter, visti gli interessi già consolidati per giocatori come Skriniar, Nainggolan e Brozovic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, idea clamorosa | Nuovo scambio col Barcellona!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Morata ‘porta’ un altro spagnolo | Via libera di Pirlo